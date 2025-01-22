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22 января, 10:18

В российском МИД заявили об уничтожении американских ценностей после прихода Трампа

Захарова: С приходом Трампа все американские ценности улетели в корзину

С приходом к власти в США Дональда Трампа все американские ценности обесценились и улетели в корзину. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона. <...> В одну секунду ценности превратились в антиценности», — заявила она.

Захарова отметила, что не жалеет те режимы, которые «слепо шли в этой повестке», сдавая и предавая тем самым самих себя.

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Ранее британские аналитики пришли к выводу, что нынешний хозяин Белого дома может привести Америку к обещанному периоду расцвета или «золотому веку». Однако для этого Дональду Трампу необходимо преодолеть собственные недостатки. За первые 47 минут после вступления в должность американский лидер подписал несколько десятков указов.

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Telegram / МИД России

Ольга Сливченко
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