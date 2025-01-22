В российском МИД заявили об уничтожении американских ценностей после прихода Трампа

С приходом к власти в США Дональда Трампа все американские ценности обесценились и улетели в корзину. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона. <...> В одну секунду ценности превратились в антиценности», — заявила она.