В российском МИД заявили об уничтожении американских ценностей после прихода Трампа
Захарова: С приходом Трампа все американские ценности улетели в корзину
С приходом к власти в США Дональда Трампа все американские ценности обесценились и улетели в корзину. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона. <...> В одну секунду ценности превратились в антиценности», — заявила она.
Захарова отметила, что не жалеет те режимы, которые «слепо шли в этой повестке», сдавая и предавая тем самым самих себя.
Ранее британские аналитики пришли к выводу, что нынешний хозяин Белого дома может привести Америку к обещанному периоду расцвета или «золотому веку». Однако для этого Дональду Трампу необходимо преодолеть собственные недостатки. За первые 47 минут после вступления в должность американский лидер подписал несколько десятков указов.
Telegram / МИД России