Залечила до посинения: Стали известны подробности приёма у остеопата, на котором умер годовалый мальчик

Остеопат, после сеанса у которого скончался годовалый мальчик в медицинском центре Казани, был допрошен и отпущен — пока что. Как сообщает SHOT, судмедэкспертиза выясняет, имелись ли какие-либо переломы на теле ребёнка. Родители утверждают, что остеопат продолжила массаж даже после того, как малыш потерял сознание.

37-летний Рафик приехал в Казань с женой и сыном из Самары, так как у мальчика были проблемы со здоровьем, и семья долго искала подходящего специалиста. В прошлом году они узнали об остеопате Ляйле Байрамовой, которая активно продвигала концепцию о том, что её работа способствует возрождению души и тела. Она утверждала, что на её сеансы следует записываться только тем, кто верит в исцеление, так как её команда работает на уровне духа.

В итоге родители приобрели курс процедур, семья пришла на массаж примерно в 14:00, процедуры длились несколько часов с перерывами. По словам Рафика, остеопат осуществляла различные манипуляции, включая вытягивание головы к ногам. В какой-то момент ребёнок начал задыхаться, а затем потерял сознание и посинел. Хотя малыша удалось привести в чувство, остеопат продолжила процедуры. Ребёнок снова потерял сознание, его пытались реанимировать, но он скончался до прибытия скорой помощи, которую Рафик вызвал около 19:00.