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Регион
22 января, 10:26

Европе предрекли «много неприятных сюрпризов» с приходом к власти Трампа

Политолог Асафов: Европа справедливо опасается Трампа

Победой Дональда Трампа на президентских выборах США оказался недоволен не только Владимир Зеленский, рискующий потерять помощь после отставки Джо Байдена, но и страны ЕС. По мнению политолога Александра Асафова, с приходом республиканца к власти Европу ждёт много неприятных сюрпризов.

«У Европы есть опыт прошлого срока Трампа. Там он сказал, чтобы страны ЕС повышали участие в НАТО, то есть покупали у Штатов больше оружия. Я думаю, что эта тема сохранится и в его новый срок, но сейчас к оружию прибавится и всё остальное. Но большой вопрос, есть ли у Европы средства, чтобы сопротивляться Трампу», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

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Стоит отметить, что Трамп уже поставил Евросоюз перед сложным выбором. Он буквально заставил Европу выбирать между двух зол: отказаться от зависимости от китайских товаров или оставить США действовать в одиночку на китайском направлении. Первый вариант плохо скажется на экономике ЕС и ухудшит отношения с Пекином, а второй может закончиться риском подвергнуться американским тарифам. Чтобы уменьшить давление со стороны США, бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны объединиться и действовать решительнее при общении с Трампом и его командой.

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Алёна Зиновьева
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