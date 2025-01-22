Европе предрекли «много неприятных сюрпризов» с приходом к власти Трампа

Победой Дональда Трампа на президентских выборах США оказался недоволен не только Владимир Зеленский, рискующий потерять помощь после отставки Джо Байдена, но и страны ЕС. По мнению политолога Александра Асафова, с приходом республиканца к власти Европу ждёт много неприятных сюрпризов.

«У Европы есть опыт прошлого срока Трампа. Там он сказал, чтобы страны ЕС повышали участие в НАТО, то есть покупали у Штатов больше оружия. Я думаю, что эта тема сохранится и в его новый срок, но сейчас к оружию прибавится и всё остальное. Но большой вопрос, есть ли у Европы средства, чтобы сопротивляться Трампу», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».