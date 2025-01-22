«Не его конёк»: Российским дипломатам открыли слабое место Трампа, по которому надо бить

Российским дипломатам указали на слабое место президента США Дональда Трампа. Со слов доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, новый глава Белого дома ничего не смыслит во внешней политике, эта сфера — точно не его конёк.

«Трамп — бизнесмен. Он не политик, он ничего не понимает во внешней политике. Ему кажется, что это как бизнес, пришёл и торгуешься. Поэтому он допускает промахи и нашей дипломатии нужно этим воспользоваться», — подчеркнул Глазунов в эфире радио «Комсомольская правда».