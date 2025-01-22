«Не его конёк»: Российским дипломатам открыли слабое место Трампа, по которому надо бить
Доцент Глазунов: Трамп ничего не понимает во внешней политике, и это его промах
Российским дипломатам указали на слабое место президента США Дональда Трампа. Со слов доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, новый глава Белого дома ничего не смыслит во внешней политике, эта сфера — точно не его конёк.
«Трамп — бизнесмен. Он не политик, он ничего не понимает во внешней политике. Ему кажется, что это как бизнес, пришёл и торгуешься. Поэтому он допускает промахи и нашей дипломатии нужно этим воспользоваться», — подчеркнул Глазунов в эфире радио «Комсомольская правда».
Тем временем британские аналитики считают, что нынешний хозяин Белого дома вполне может привести Америку к обещанному периоду расцвета или «золотому веку». Однако Трамп сможет достичь этой глобальной цели, только если сумеет преодолеть собственные недостатки. При этом в России ничего хорошо от политики республиканца по-прежнему не ожидают.