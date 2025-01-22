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22 января, 11:54

В Китае создали ударный дрон, от которого не скрыться ни в небе, ни под водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Северо-западный политехнический университет (NWPU) в сотрудничестве с Китайским центром аэродинамических исследований и разработок (CARDC) создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, который может запускаться с подводной лодки и работать как в воздухе, так и под водой. О новинке сообщает South China Morning Post.

«Инновационная конструкция складного крыла позволяет беспилотнику многократно переключаться между водной и воздушной средами в процессе одного полета, что значительно увеличивает его скрытность и шансы на выживание», — отмечается в описании разработчиков.

Лопасти, предназначенные для полёта, складываются в воду всего за 5 секунд и плотно прилегают к корпусу, что существенно уменьшает гидродинамическое сопротивление, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой. Аппарат запускается с подводной лодки и возвращается к ней по завершении своей миссии. Благодаря высокой манёвренности в воздухе и способности действовать под водой, этот беспилотник может использоваться для разведывательных операций и нанесения ударов.

Текущие оборонительные технологии не способны эффективно противостоять такому типу оружия, уверены конструкторы.

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Ранее сообщалось, что Украина разрабатывают ракету, способную долететь до Москвы. Основным преимуществом станет её низкая стоимость — порядка 10 тысяч долларов за штуку — что сделает её самым дешёвым из дальнобойных вооружений. Минус такой ракеты очевиден уже сейчас — она будет обладать посредственной точностью, которая не позволит поражать объекты точечно, как это могут переданные Киеву западные дальнобойные вооружения, вроде ATACMS и Storm Shadow.

Марина Фещенко
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