В Китае создали ударный дрон, от которого не скрыться ни в небе, ни под водой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Северо-западный политехнический университет (NWPU) в сотрудничестве с Китайским центром аэродинамических исследований и разработок (CARDC) создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, который может запускаться с подводной лодки и работать как в воздухе, так и под водой. О новинке сообщает South China Morning Post.
«Инновационная конструкция складного крыла позволяет беспилотнику многократно переключаться между водной и воздушной средами в процессе одного полета, что значительно увеличивает его скрытность и шансы на выживание», — отмечается в описании разработчиков.
Лопасти, предназначенные для полёта, складываются в воду всего за 5 секунд и плотно прилегают к корпусу, что существенно уменьшает гидродинамическое сопротивление, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой. Аппарат запускается с подводной лодки и возвращается к ней по завершении своей миссии. Благодаря высокой манёвренности в воздухе и способности действовать под водой, этот беспилотник может использоваться для разведывательных операций и нанесения ударов.
Текущие оборонительные технологии не способны эффективно противостоять такому типу оружия, уверены конструкторы.
Ранее сообщалось, что Украина разрабатывают ракету, способную долететь до Москвы. Основным преимуществом станет её низкая стоимость — порядка 10 тысяч долларов за штуку — что сделает её самым дешёвым из дальнобойных вооружений. Минус такой ракеты очевиден уже сейчас — она будет обладать посредственной точностью, которая не позволит поражать объекты точечно, как это могут переданные Киеву западные дальнобойные вооружения, вроде ATACMS и Storm Shadow.