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Регион
22 января, 14:55

Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушили спустя неделю

Пожарные в Лискинском районе Воронежской области закончили тушить пламя на нефтебазе, вызванное падением украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале.

«Техника и личный состав пожарной группировки убывает в места постоянной дислокации. Задействованные коммунальные машины возвращаются в Воронеж и районы региона», — написал глава региона.

Гусев поблагодарил пожарных, муниципалитеты и коллег из Московской, Липецкой и Тамбовской областей, с помощью которых удалось ликвидировать пожар.

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Напомним, что 15 января три района Воронежской области атаковали беспилотники ВСУ, несколько из них попали в нефтебазу под Лисками. Объект в результате удара загорелся. К 20 января спасатели почти потушили пожар, но украинские БПЛА повторно ударили по нефтебазе, из-за чего огонь разгорелся снова. Сразу начать тушить пламя не получилось, поскольку к тому моменту опасность атаки всё ещё сохранялась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Владимир Озеров
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