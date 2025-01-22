Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушили спустя неделю

Пожарные в Лискинском районе Воронежской области закончили тушить пламя на нефтебазе, вызванное падением украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале.

Напомним, что 15 января три района Воронежской области атаковали беспилотники ВСУ, несколько из них попали в нефтебазу под Лисками. Объект в результате удара загорелся. К 20 января спасатели почти потушили пожар, но украинские БПЛА повторно ударили по нефтебазе, из-за чего огонь разгорелся снова. Сразу начать тушить пламя не получилось, поскольку к тому моменту опасность атаки всё ещё сохранялась.