Умар Нурмагомедов отстранён от боев на полгода после поражения Двалишвили

Российский боец Умар Нурмагомедов получил полугодичное отстранение после своего поражения от Мераба Двалишвили. Об этом сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Спортсмен был временно исключён из соревнований на 180 дней из-за «предполагаемого перелома левой руки или указательного пальца». Однако, если Нурмагомедов представит медицинскую справку о восстановлении, он сможет сократить срок отстранения.