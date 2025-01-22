Умар Нурмагомедов отстранён от боев на полгода после поражения Двалишвили
Российский боец Умар Нурмагомедов получил полугодичное отстранение после своего поражения от Мераба Двалишвили. Об этом сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.
Спортсмен был временно исключён из соревнований на 180 дней из-за «предполагаемого перелома левой руки или указательного пальца». Однако, если Нурмагомедов представит медицинскую справку о восстановлении, он сможет сократить срок отстранения.
Как сообщал Life.ru, турнир UFC 311 состоялся 19 января. Боец Ислам Махачев победил соперника удушающим в первом же раунде. Умар Нурмагомедов, несмотря на напряжённую борьбу, не смог забрать чемпионский титул у Двалишвили. В первом бою 29-летний россиянин сломал руку.
ТАСС / Станислав Красильников