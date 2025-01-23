Выбираем дышащие материалы: Дерматолог объяснила, как часто нужно менять нижнее бельё

Смена нижнего белья – важный аспект личной гигиены, который влияет на здоровье кожи и общее самочувствие. Терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко объяснила Life.ru, как часто нужно проводить этот процесс.

Ежедневная смена является оптимальной для поддержания здоровья интимной зоны. Это связано с тем, что кожа в этой области особенно чувствительна к влаге, теплу и трению. Даже при умеренной активности тело выделяет пот, а бактерии могут быстро размножаться в таких условиях. Мария Кызымко Терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке

Ежедневная замена белья помогает предотвратить раздражение, инфекции и неприятный запах. Однако есть ситуации, когда частоту нужно увеличить: например, во время менструации менять бельё следует чаще обычного, чтобы минимизировать риск развития бактериальных и грибковых инфекций, добавила медик. Кроме того, надевать чистую одежду нужно после каждой тренировки, ведь в ходе неё потоотделение усиливается, бельё быстрее становится влажным, создавая идеальные условия для роста микроорганизмов. Также стоит чаще проводить процедуру в жаркие дни и после купания, поскольку мокрое бельё создаёт дополнительную влажность, которая способствует развитию грибковой инфекции.

Дерматолог подчеркнула, что нижнее бельё должно быть изготовлено из дышащих натуральных материалов, так как они уменьшают риск раздражения. Одежда из хлопка считается наиболее подходящим вариантом, поскольку она хорошо впитывает влагу, позволяет коже дышать и минимизирует трение. Также такие ткани гипоаллергенны, что важно для людей с чувствительной кожей. Шёлк и бамбук тоже обладают хорошими дышащими свойствами, но их использование может быть менее практичным в повседневной жизни. Синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон и микрофибра, хотя и удобны в использовании благодаря своей эластичности, но плохо пропускают воздух и задерживают влагу. Это создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и грибов. Кызымко советует при выборе синтетического белья убедиться, что оно имеет хлопковую вставку в зоне промежности.

«Помимо выбора материала, обратите внимание на правильный размер. Бельё должно сидеть комфортно, не сдавливая кожу и не вызывая чрезмерного трения. Слишком тесное бельё может нарушить кровообращение и увеличить риск инфекций. Лучше выбирать трусы с широкими боковыми частями и высокой посадкой. Стринги и танга могут способствовать переносу бактерий из анальной области в вагинальную, повышая риск инфекций», — отметила врач.

Для стирки рекомендуется использовать мягкие моющие и гипоаллергенные средства без агрессивных химических компонентов, а на машинке выставлять температуру не ниже 40 градусов.