5 неприятных запахов тела, которые говорят о серьёзных проблемах со здоровьем

Когда дело касается нашего тела, привычный аромат — это не просто вопрос гигиены. Иногда организм подсказывает, что пора обратить внимание на здоровье, и делает это весьма недвусмысленно. Давайте разберёмся, какие запахи стоит воспринимать как тревожный сигнал и повод записаться к врачу.

Запах сероводорода: что с желудком?

Запахи, которые говорят о болезнях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если тело вдруг начинает отдавать сероводородом, пора посмотреть в сторону желудочно-кишечного тракта. Это может быть связано с проблемами жёлчного пузыря, поджелудочной железы или даже с хроническими запорами. Такой запах — не просто дискомфорт, это призыв организма разобраться, всё ли в порядке.

Старческий запах: не всегда про возраст

Если вам кажется, что тело приобретает «запах старости», это может быть сигналом о нарушении обмена веществ. Такие изменения — веская причина заглянуть к специалисту. Ведь у настоящего старческого запаха есть свои причины и определённый возраст, когда тот появляется. О чём подробно Life.ru уже рассказывал.

Странный запах кожи: микробиом кричит о помощи

Как определить болезни по запаху тела. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Кожа — первый рубеж защиты нашего организма. На ней живут миллионы бактерий, создающих микробиом. Если баланс нарушен, например, из-за агрессивной гигиены или антибиотиков, кожа может приобретать непривычный запах. Звучит нестрашно, но игнорировать это точно не стоит.

Сернистый оттенок: стресс налицо

Сильные нервные переживания не только портят настроение, но и изменяют состав пота. Стрессовый запах отличается от пота после тренировки. Он более резкий и ощутимый для окружающих. У женщин, кстати, этот эффект проявляется сильнее.

Ацетон: насторожитесь

Запах ацетона и другие тревожные сигналы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kleber Cordeiro

Если в дыхании или поте появился запах ацетона, не откладывайте визит к врачу. Это может быть признаком диабета, сигналом критического недостатка инсулина или результатом резкого похудения. Организм буквально кричит, что его баланс нарушен.

Как вернуть естественный аромат

Иногда для решения проблемы достаточно небольших изменений в привычках. Вот несколько шагов, которые помогут справиться с неприятными запахами и вернуть телу комфортный аромат: Уберите из рациона красное мясо, кофе, сахар и рафинированные продукты. Сведите к минимуму молочные продукты, отдавая предпочтение кисломолочным из козьего или овечьего молока. Добавьте в меню свежие овощи, ягоды и зелень. Петрушка, шпинат, сельдерей и брокколи не только полезны, но и помогают вернуть естественный баланс тела. Включите морские водоросли и проростки злаков — это отличные помощники в борьбе за здоровье.

Что делать, если запах тела изменился. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bissun