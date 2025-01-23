Глава Службы внешней разведки Нарышкин заявил, что 2025 год будет не спокойным

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости» заявил, что 2025 год не будет спокойным. По его словам, развитие событий во многом будет зависеть от способности ключевых игроков, как региональных, так и глобальных, демонстрировать здравый смысл и выдержку.

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — сказал Нарышкин.