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Регион
23 января, 02:52

Глава Службы внешней разведки Нарышкин заявил, что 2025 год будет не спокойным

Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости» заявил, что 2025 год не будет спокойным. По его словам, развитие событий во многом будет зависеть от способности ключевых игроков, как региональных, так и глобальных, демонстрировать здравый смысл и выдержку.

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — сказал Нарышкин.

Он также отметил, что текущая мировая ситуация связана с переходом от однополярной системы к новому, справедливому миропорядку. Однако этот переходный период сопровождается значительными рисками и сложностями.

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Ранее президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине. В случае, если Россия не пойдёт на мировую, американский лидер пригрозил ввести высокие налоги, тарифы и санкции «на всё, что Россия продаёт в Соединенные Штаты и другие страны». В Госдуме посоветовали новому американскому лидеру выбирать выражения при разговоре с РФ.

Артём Гапоненко
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