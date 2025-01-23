«Возвращайтесь»: МИД Польши ждёт выдворения польских мигрантов из США

Американские власти имеют возможность выдворить несколько тысяч граждан Польши. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский, передаёт радио RMF 24.

«Эта ситуация может затронуть лишь несколько тысяч наших соотечественников», — отметил он.

Польский МИД посоветовал гражданам, у которых нет официального разрешения на пребывание в США, вернуться на родину. Тем, кто испытывает беспокойство, предложено обращаться в консульства за поддержкой.

«Мы готовы помочь нашим гражданам вернуться на родину. Мы очень рады этому и приглашаем всех поляков приезжать и работать у нас, ведь уровень безработицы практически равен нулю», — добавил Бартошевский.