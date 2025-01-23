«Возвращайтесь»: МИД Польши ждёт выдворения польских мигрантов из США
МИД Польши: США способны выдворить несколько тысяч польских мигрантов
Американские власти имеют возможность выдворить несколько тысяч граждан Польши. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский, передаёт радио RMF 24.
«Эта ситуация может затронуть лишь несколько тысяч наших соотечественников», — отметил он.
Польский МИД посоветовал гражданам, у которых нет официального разрешения на пребывание в США, вернуться на родину. Тем, кто испытывает беспокойство, предложено обращаться в консульства за поддержкой.
«Мы готовы помочь нашим гражданам вернуться на родину. Мы очень рады этому и приглашаем всех поляков приезжать и работать у нас, ведь уровень безработицы практически равен нулю», — добавил Бартошевский.
Ранее Польша закрыла своё воздушное пространство для самолёта, принадлежащего словацкой делегации, направлявшегося в Москву. Это заставило депутатов выбрать маршрут через Чехию и Германию.
Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Chernykova