Индия отклонила заявку Испании на участие в проекте строительства 6 подлодок

Министерство обороны Индии отклонило заявку Испании на участие в проекте по строительству подводных лодок в стране, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

Испанская сторона претендовала на значительный контракт ВМС Индии, который включает создание шести подводных лодок в рамках сотрудничества индийских и зарубежных компаний. Данный проект, известный как Project 75-India, должен быть реализован на территории Индии, при этом иностранные производители обязаны работать с местными партнерами в рамках инициативы «Делай в Индии» и передавать технологии.

Для участия в тендере испанская судостроительная компания Navantia объединилась с индийской частной компанией Larsen and Toubro (LT). Однако, как стало известно ANI, индийское Министерство обороны пришло к выводу, что предложение LT в сотрудничестве с Navantia не соответствует требованиям ВМС Индии.

В то же время на участие в проекте также претендует Германия, где немецкая компания TKMS сотрудничает с индийской государственной верфью Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. После отклонения испанской заявки они остаются единственными участниками тендера на сумму 5 миллиардов евро.