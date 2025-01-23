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Регион
23 января, 10:00

Песков: Путин счёл нужным поздравить Трампа с инаугурацией

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность, потому что счёл это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент посчитал это целесообразным», — отметил представитель Кремля.

Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время
Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин публично поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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