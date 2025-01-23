Песков: Путин счёл нужным поздравить Трампа с инаугурацией
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность, потому что счёл это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент посчитал это целесообразным», — отметил представитель Кремля.
Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин публично поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами.
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