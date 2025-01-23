В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

В Республике Татарстан увеличили размер выплаты за заключение контракта с Министерством обороны РФ до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте контрактной службы региона.

Сумма будет формироваться из нескольких источников: 2,1 миллиона рублей выделит республика, 400 тысяч рублей — Министерство обороны, а до 300 тысяч рублей можно получить от местных муниципалитетов и предприятий.

Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года и доступна для тех, кто подпишет контракт на территории Татарстана. Для граждан из других регионов и иностранных граждан предусмотрены компенсации за проезд и проживание в период оформления.

С 1 января 2025 года размер выплаты за подписание контракта с Минобороны России для участия в специальной военной операции составит 2,2 миллиона рублей. Из этой суммы 400 тысяч рублей выделит Минобороны, 1,5 миллиона — республика, а до 300 тысяч — местные власти.