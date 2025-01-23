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Регион
23 января, 11:41

В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

В Республике Татарстан увеличили размер выплаты за заключение контракта с Министерством обороны РФ до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте контрактной службы региона.

Сумма будет формироваться из нескольких источников: 2,1 миллиона рублей выделит республика, 400 тысяч рублей — Министерство обороны, а до 300 тысяч рублей можно получить от местных муниципалитетов и предприятий.

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Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года и доступна для тех, кто подпишет контракт на территории Татарстана. Для граждан из других регионов и иностранных граждан предусмотрены компенсации за проезд и проживание в период оформления.

С 1 января 2025 года размер выплаты за подписание контракта с Минобороны России для участия в специальной военной операции составит 2,2 миллиона рублей. Из этой суммы 400 тысяч рублей выделит Минобороны, 1,5 миллиона — республика, а до 300 тысяч — местные власти.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который вносит уточнения в правила расчёта пенсий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Размер денежного довольствия учитываемого при исчислении пенсии с 1 января следующего года составит 89,83%.

Марина Фещенко
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