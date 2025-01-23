Представленный Владимиром Зеленским так называемый «план стойкости» Украины сломался уже на этапе написания. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались», — отметил Гончаренко*.

Политик отметил, что Зеленский обещал в конце декабря представить окончательную версию документа, однако этого не произошло. Он акцентировал внимание на том, что государственные органы не должны действовать подобным образом. Если было дано обещание представить план, он должен быть выполнен, даже если содержание окажется совершенно абсурдным, подытожил Гончаренко*.

Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно документу, мобилизационный возраст останется прежним, но будут предложены контракты с мотивационными условиями для молодёжи, не достигшей этого возраста. Также в марте 2025 года планируется индексация пенсий с учетом инфляции. В российском МИД назвали инициативы бывшего комика программой по уничтожению народа.