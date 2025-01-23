Прокурор МУС запросил ордеры на арест лидера «Талибана»* и главного судьи Афганистана
Прокурор МУС запросил ордер на арест лидера «Талибана»* Хайбатуллы Ахундзады
Запрос на выдачу ордера на арест верховного лидера радикального движения «Талибан»* Хайбатуллы Ахундзады направила прокуратура Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении прокурора Карима Хана, размещённом на сайте суда. Также МУС планирует арестовать председателя Верховного суда Исламского эмирата Афганистан Абдула Хакима Хаккани.
«После тщательного расследования и на основе собранных доказательств мой офис заявляет, что имеются разумные основания полагать, что верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада и главный судья Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности в виде преследования по признаку пола», — говорится в заявлении.
МУС пришёл к выводу, что Ахундзада и Хаккани несут ответственность за преследование девочек и женщин Афганистана, а также лиц, которых «Талибан»* считал «не соответствующими их идеологическим представлениям гендерной идентичности или самовыражения».
Планируется, что в дальнейшем суд также запросит ордеры на арест и других высокопоставленных членов «Талибана»*.
Напомним, что в России планируют исключить «Талибан»* из списка запрещённых организаций. В конце ноября эту тему поднял секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Также президент России Владимир Путин отметил, что необходимо наладить отношения с талибами*.
* Деятельность движения запрещена по решению ООН
Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness