Прокурор МУС запросил ордеры на арест лидера «Талибана»* и главного судьи Афганистана

Запрос на выдачу ордера на арест верховного лидера радикального движения «Талибан»* Хайбатуллы Ахундзады направила прокуратура Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении прокурора Карима Хана, размещённом на сайте суда. Также МУС планирует арестовать председателя Верховного суда Исламского эмирата Афганистан Абдула Хакима Хаккани.

«После тщательного расследования и на основе собранных доказательств мой офис заявляет, что имеются разумные основания полагать, что верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада и главный судья Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности в виде преследования по признаку пола», — говорится в заявлении.

МУС пришёл к выводу, что Ахундзада и Хаккани несут ответственность за преследование девочек и женщин Афганистана, а также лиц, которых «Талибан»* считал «не соответствующими их идеологическим представлениям гендерной идентичности или самовыражения».

Планируется, что в дальнейшем суд также запросит ордеры на арест и других высокопоставленных членов «Талибана»*.