Авторынку в России предрекли тёмные времена
РОАД: В России в 2025 году закроются 10% китайских автодилерских центров
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В России до конца 2025 года ожидается закрытие 10% дилерских центров, представляющих китайские автомобильные бренды. Об этом заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью для «Газеты.Ru».
По его словам, многие компании столкнулись с убытками и не смогут продолжить свою работу. На 1 декабря 2024 года в стране действовало 2754 дилерских центра китайских марок, из которых около 600 были открыты в 2024 году.
Ранее Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», отметил, что в 2025 году продажи китайских автомобилей в России могут существенно упасть. Он прогнозирует снижение на 15-17% по сравнению с предыдущим годом и предполагает, что как минимум три бренда — Foton, SWM и Kaiyi — могут покинуть российский рынок. Но пока российские склады переполнены китайскими автомобилями, которые смогут распродать к весне.