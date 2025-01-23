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23 января, 15:04

Авторынку в России предрекли тёмные времена

РОАД: В России в 2025 году закроются 10% китайских автодилерских центров

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В России до конца 2025 года ожидается закрытие 10% дилерских центров, представляющих китайские автомобильные бренды. Об этом заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью для «Газеты.Ru».

По его словам, многие компании столкнулись с убытками и не смогут продолжить свою работу. На 1 декабря 2024 года в стране действовало 2754 дилерских центра китайских марок, из которых около 600 были открыты в 2024 году.

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Ранее Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», отметил, что в 2025 году продажи китайских автомобилей в России могут существенно упасть. Он прогнозирует снижение на 15-17% по сравнению с предыдущим годом и предполагает, что как минимум три бренда — Foton, SWM и Kaiyi — могут покинуть российский рынок. Но пока российские склады переполнены китайскими автомобилями, которые смогут распродать к весне.

Марина Фещенко
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