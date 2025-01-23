Авторынку в России предрекли тёмные времена

В России до конца 2025 года ожидается закрытие 10% дилерских центров, представляющих китайские автомобильные бренды. Об этом заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью для «Газеты.Ru».

По его словам, многие компании столкнулись с убытками и не смогут продолжить свою работу. На 1 декабря 2024 года в стране действовало 2754 дилерских центра китайских марок, из которых около 600 были открыты в 2024 году.