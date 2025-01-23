Два ребёнка, пострадавших в ДТП под Волгоградом, находятся в тяжёлом состоянии

Двое детей, пострадавших в аварии со школьным автобусом под Волгоградом, находятся в критическом состоянии, ещё пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова у себя в телеграм-канале. По её словам, всего были госпитализированы 7 школьников.