Два ребёнка, пострадавших в ДТП под Волгоградом, находятся в тяжёлом состоянии
Последствия аварии. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Двое детей, пострадавших в аварии со школьным автобусом под Волгоградом, находятся в критическом состоянии, ещё пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова у себя в телеграм-канале. По её словам, всего были госпитализированы 7 школьников.
«Семеро детей доставлены в больницу Волгограда после ДТП с автобусом. Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь», — сообщила Львова-Белова.
Напомним, в Волгоградской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате инцидента погиб 9-летний ребёнок. Всего в момент происшествия в автобусе находились 20 детей.