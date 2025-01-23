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23 января, 18:20

Два ребёнка, пострадавших в ДТП под Волгоградом, находятся в тяжёлом состоянии

Последствия аварии. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Последствия аварии. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Двое детей, пострадавших в аварии со школьным автобусом под Волгоградом, находятся в критическом состоянии, ещё пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова у себя в телеграм-канале. По её словам, всего были госпитализированы 7 школьников.

«Семеро детей доставлены в больницу Волгограда после ДТП с автобусом. Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь», — сообщила Львова-Белова.

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Напомним, в Волгоградской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате инцидента погиб 9-летний ребёнок. Всего в момент происшествия в автобусе находились 20 детей.

Александра Мышляева
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