ХАМАС подтвердил, что в пятницу передаст Израилю список второй группы заложников

Палестинская организация ХАМАС в пятницу предоставит Израилю список заложников, которых намеревается освободить 25 января. Эта информация была подтверждена Захером Джабарином, руководителем ячейки движения на Западном берегу реки Иордан.

«Завтра мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключённых, которые должны быть освобождены в обмен на пленных», — отметил Джабарин.

Он также подтвердил, что обмен произойдёт на день позже, 25 января, после того как будут переданы списки.