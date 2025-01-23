ХАМАС подтвердил, что в пятницу передаст Израилю список второй группы заложников
Палестинская организация ХАМАС в пятницу предоставит Израилю список заложников, которых намеревается освободить 25 января. Эта информация была подтверждена Захером Джабарином, руководителем ячейки движения на Западном берегу реки Иордан.
«Завтра мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключённых, которые должны быть освобождены в обмен на пленных», — отметил Джабарин.
Он также подтвердил, что обмен произойдёт на день позже, 25 января, после того как будут переданы списки.
Напомним, что ХАМАС собирается отдать Тель-Авиву вторую группу заложников из Газы 25 января 2025 года в обмен на палестинских заключённых, которых удерживает Израиль. В список попал и россиянин Александр Труфанов. В 2023 году вместе с ним были захвачены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам Александр по-прежнему находится в плену.
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