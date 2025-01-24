Техас просит Конгресс возместить расходы на охрану границы из-за бездействия Байдена
Губернатор Техаса Эбботт попросил Конгресс возместить расходы на охрану границы
Губернатор Техаса Грег Эбботт направил официальное письмо руководству Конгресса США с просьбой компенсировать штату более 11,1 миллиарда долларов, которые были потрачены на усиление охраны границы.
Эбботт выразил недовольство по поводу действий администрации бывшего президента Джо Байдена, заявив, что она не выполняла свои обязательства по защите страны. По словам губернатора, политика Байдена оставила Техас и другие регионы США уязвимыми перед угрозой со стороны преступников и террористов.
«Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы», — говорится в послании Эбботта, опубликованном на сайте губернатора.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой. Увеличение числа военных будет проходить поэтапно. Напомним, республиканец подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США.
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