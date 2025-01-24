Техас просит Конгресс возместить расходы на охрану границы из-за бездействия Байдена

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил официальное письмо руководству Конгресса США с просьбой компенсировать штату более 11,1 миллиарда долларов, которые были потрачены на усиление охраны границы.

Эбботт выразил недовольство по поводу действий администрации бывшего президента Джо Байдена, заявив, что она не выполняла свои обязательства по защите страны. По словам губернатора, политика Байдена оставила Техас и другие регионы США уязвимыми перед угрозой со стороны преступников и террористов.