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23 января, 23:11

FT: Танкеры США со сжиженным газом резко сменили курс с Азии на Европу

Танкеры со сжиженным природным газом, ранее направлявшиеся из Соединённых Штатов в Азию и Южную Африку, резко переориентируются на Европу. Об этом сообщает американский журнал Financial Times.

«Танкеры, загруженные сжиженным природным газом, меняют курс в Атлантическом океане и плывут к европейским берегам. Владельцы грузов надеются извлечь финансовую выгоду из изменившегося рынка, который пострадал от уменьшения поставок российского газа через украинские маршруты», — говорится в статье.

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Согласно данным журнала, в этом месяце семь танкеров, загруженных СПГ и отходящих из США, изменили первоначальные планы.

«Шесть из этих судов направлялись к мысу Доброй Надежды и на азиатский рынок, а одно — в Колумбию. Теперь все они идут к портам Европы», — указано в публикации.

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Аналитик рынка СПГ Алекс Фроули подчеркнул, что столь резкие изменения в маршрутах судов считаются «весьма необычными». Автор статьи также указал, что газовый рынок Европы продолжает адаптироваться к переменам из-за похолодания и прекращения транзита российского газа через Украину.

Напомним, 10 января в США представили новые санкции против компаний, торгующих СПГ из России, и в отношении ряда сотрудников Росатома. Вследствие этого около 65 нефтяных танкеров были вынуждены остаться на якоре у побережья России, Китая и Сингапура.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Лия Мурадьян
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