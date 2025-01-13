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Регион
13 января, 08:30

Миру предрекли глобальную борьбу за газ из-за решения Украины

Bloomberg: Страны Европы могут спровоцировать глобальную борьбу за газ

Европа рискует не добиться целевых показателей по запасам газа на следующую зиму из-за остановки транзита газа из России в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, эта ситуация может создать предпосылки для борьбы стран за поставки газа, прежде чем будут введены новые мощности СПГ. В свою очередь это создаст новые возможности для стран-экспортёров СПГ. В статье указано, что более бедные развивающиеся страны в Азии и в Южной Америке могут попасть под угрозу вытеснения с рынка. Агентство пишет, что у Европы хватает запасов газа на эту зиму, а цены с начала года снизились. Кроме того, запасы быстрее расходуются из-за холодов.

«В этом году в Европе, безусловно, будет наблюдаться энергетический дефицит. Все дополнительные мощности СПГ, которые появятся в этом году, пойдут на восполнение дефицита российского газа», — отметил эксперт по сырьевым рынкам американского банка Bank of America Франциско Бланш.

По его словам, Европе, чтобы покрыть прогнозируемый спрос, нужно будет импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год. А это около 10% от общего объёма.

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Напомним, что Киев отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину в ЕС. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии. Эксперты отмечают, что Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Дарья Нарыкова
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