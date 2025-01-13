Миру предрекли глобальную борьбу за газ из-за решения Украины

Европа рискует не добиться целевых показателей по запасам газа на следующую зиму из-за остановки транзита газа из России в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, эта ситуация может создать предпосылки для борьбы стран за поставки газа, прежде чем будут введены новые мощности СПГ. В свою очередь это создаст новые возможности для стран-экспортёров СПГ. В статье указано, что более бедные развивающиеся страны в Азии и в Южной Америке могут попасть под угрозу вытеснения с рынка. Агентство пишет, что у Европы хватает запасов газа на эту зиму, а цены с начала года снизились. Кроме того, запасы быстрее расходуются из-за холодов.

«В этом году в Европе, безусловно, будет наблюдаться энергетический дефицит. Все дополнительные мощности СПГ, которые появятся в этом году, пойдут на восполнение дефицита российского газа», — отметил эксперт по сырьевым рынкам американского банка Bank of America Франциско Бланш.