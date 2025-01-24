Стало известно, сколько россияне потратили на Новый год

Половина россиян потратила 50 тысяч рублей на Новый год, что больше, чем в обычный период времени. Праздничные расходы граждан составили 54% от их средних ежемесячных трат, следует из результатов исследования, которые публикует «Газета.ru».

Так, каждый второй участник опроса подчеркнул, что сильно потратился на подарки и продукты. Кроме того, граждане объяснили перерасход денег дополнительными тратами на досуг и транспорт (в частности, такси). Тем не менее, 35% респондентов потратили порядка 35 тысяч рублей на Новый год, то есть смогли сохранить уровень расходов. А 15% даже сэкономили, проведя праздники дома.

Основатель компании Anderida Financial Group, которая провела исследование, Алексей Тараповский отметил, что в среднем россияне тратят около 90 тысяч рублей в месяц на семью. При этом 42% расходов идут на продукты питания и средства первой необходимости. Бюджет на лекарства и врачей не превышает 5%, столько же тратится на хобби. Порядка 10% россияне отдают на одежду и до 12% — на коммуналку.