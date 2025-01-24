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24 января, 08:29

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы возобновили работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы снова открыты на приём и отправку рейсов после временных ограничений на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Уфа в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов из-за ограничения работы
В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов из-за ограничения работы
В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов из-за ограничения работы
В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов из-за ограничения работы

Напомним, ранним утром 24 января Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов. Вскоре в список добавили Уфу. К 8.00 часть временных ограничений сняли.

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kazan.aero/Алмаз Мустафин

Александра Вишнякова
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