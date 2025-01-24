Жительница Подмосковья умерла на операционном столе в частной клинике

В подмосковном Подольске женщина скончалась на операционном столе во время удаления грыжи в частной клинике. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 50-летняя Светлана страдала от болей в спине с 2018 года. Её состояние периодически ухудшалось, и иногда она испытывала такие боли, что не могла нормально передвигаться из-за онемения в ноге. Накануне трагедии боль стала невыносимой, что побудило женщину обратиться в медицинский центр «Жемчужина Подолья». В ходе обследования у Светланы была выявлена межпозвоночная грыжа, после чего было принято решение о проведении операции.