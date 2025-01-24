Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 11:05

Жительница Подмосковья умерла на операционном столе в частной клинике

SHOT: В Подольске женщина умерла на операционном столе во время удаления грыжи

В подмосковном Подольске женщина скончалась на операционном столе во время удаления грыжи в частной клинике. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 50-летняя Светлана страдала от болей в спине с 2018 года. Её состояние периодически ухудшалось, и иногда она испытывала такие боли, что не могла нормально передвигаться из-за онемения в ноге. Накануне трагедии боль стала невыносимой, что побудило женщину обратиться в медицинский центр «Жемчужина Подолья». В ходе обследования у Светланы была выявлена межпозвоночная грыжа, после чего было принято решение о проведении операции.

Накануне утром ей начали удалять грыжу, однако спустя два часа состояние Светланы стало резко ухудшаться. Женщину перевели в реанимацию, но через несколько часов она умерла. Ведётся расследование.

Умершая в косметологии москвичка решилась на операцию из-за страха одиночества и шуток о возрасте
Умершая в косметологии москвичка решилась на операцию из-за страха одиночества и шуток о возрасте

А ранее стали известны подробности приёма у остеопата из Казани, на котором умер годовалый мальчик. В настоящее время клиника закрыта. Известно, что она работала с 2005 года. В отношении остеопата возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Freepik

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar