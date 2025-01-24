Жительница Подмосковья умерла на операционном столе в частной клинике
SHOT: В Подольске женщина умерла на операционном столе во время удаления грыжи
В подмосковном Подольске женщина скончалась на операционном столе во время удаления грыжи в частной клинике. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 50-летняя Светлана страдала от болей в спине с 2018 года. Её состояние периодически ухудшалось, и иногда она испытывала такие боли, что не могла нормально передвигаться из-за онемения в ноге. Накануне трагедии боль стала невыносимой, что побудило женщину обратиться в медицинский центр «Жемчужина Подолья». В ходе обследования у Светланы была выявлена межпозвоночная грыжа, после чего было принято решение о проведении операции.
Накануне утром ей начали удалять грыжу, однако спустя два часа состояние Светланы стало резко ухудшаться. Женщину перевели в реанимацию, но через несколько часов она умерла. Ведётся расследование.
А ранее стали известны подробности приёма у остеопата из Казани, на котором умер годовалый мальчик. В настоящее время клиника закрыта. Известно, что она работала с 2005 года. В отношении остеопата возбуждено уголовное дело.