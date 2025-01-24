Президент Warner Bros. Games покинет компанию после 12 лет работы

Президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад объявил о своём уходе из компании после 12 лет работы. В своём заявлении он выразил гордость за достижения подразделения и поблагодарил свою команду за совместную работу, сообщает Variety .

На данный момент Хаддад продолжает занимать пост президента Warner Bros. Games и ожидается, что он покинет его в апреле 2025 года, когда совет директоров определится с его преемником. За время его работы в компании Warner Bros. Games выпустила множество проектов, среди которых можно отметить такие игры, как Batman: Arkham Knight, Hogwarts Legacy, несколько частей Mortal Kombat, а также Suicide Squad: Kill the Justice League.