Президент Warner Bros. Games покинет компанию после 12 лет работы
Глава Warner Bros. Games Хаддад объявил об уходе из компании после 12 лет работы
Дэвид Хаддад. Обложка © Х / DC Universe
Президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад объявил о своём уходе из компании после 12 лет работы. В своём заявлении он выразил гордость за достижения подразделения и поблагодарил свою команду за совместную работу, сообщает Variety.
На данный момент Хаддад продолжает занимать пост президента Warner Bros. Games и ожидается, что он покинет его в апреле 2025 года, когда совет директоров определится с его преемником. За время его работы в компании Warner Bros. Games выпустила множество проектов, среди которых можно отметить такие игры, как Batman: Arkham Knight, Hogwarts Legacy, несколько частей Mortal Kombat, а также Suicide Squad: Kill the Justice League.
Ранее Life.ru писал, что Госдума планирует защитить детей от деструктивного контента, в том числе и жестоких видеоигр. Депутаты решили рассмотреть этот вопрос после получения жалоб от россиян на агрессию и насилие в играх. При этом уточняется, что полностью запрещать видеоигры не планируется.