Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 11:30

Президент Warner Bros. Games покинет компанию после 12 лет работы

Глава Warner Bros. Games Хаддад объявил об уходе из компании после 12 лет работы

Дэвид Хаддад. Обложка © Х / DC Universe

Дэвид Хаддад. Обложка © Х / DC Universe

Президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад объявил о своём уходе из компании после 12 лет работы. В своём заявлении он выразил гордость за достижения подразделения и поблагодарил свою команду за совместную работу, сообщает Variety.

На данный момент Хаддад продолжает занимать пост президента Warner Bros. Games и ожидается, что он покинет его в апреле 2025 года, когда совет директоров определится с его преемником. За время его работы в компании Warner Bros. Games выпустила множество проектов, среди которых можно отметить такие игры, как Batman: Arkham Knight, Hogwarts Legacy, несколько частей Mortal Kombat, а также Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ранее Life.ru писал, что Госдума планирует защитить детей от деструктивного контента, в том числе и жестоких видеоигр. Депутаты решили рассмотреть этот вопрос после получения жалоб от россиян на агрессию и насилие в играх. При этом уточняется, что полностью запрещать видеоигры не планируется.

«Ведьмак-4»: когда выйдет четвертый сезон Ведьмака с Цири в главной роли
«Ведьмак-4»: когда выйдет четвертый сезон Ведьмака с Цири в главной роли
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar