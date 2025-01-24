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24 января, 13:24

Россиянин обвинил травившего тараканов соседа в гибели матери и кошки

«Рен-ТВ»: Житель Подольска обвинил в гибели матери травившего тараканов соседа

В Подольске Московской области мужчина обвинил в смерти своей матери и кошки соседа, который травил у себя дома тараканов. Об этом сообщает «Рен-ТВ». Сын погибшей также пострадал и попал в больницу.

По информации телеканала, 62-летняя женщина умерла 19 января. Её сын в полиции обвинил владельца соседней квартиры. По его словам, сосед пытался потравить тараканов с помощью неизвестного химического вещества. Оно могло попасть к потерпевшим через вентиляцию. Кроме того, скончалась кошка хозяев. Журналисты отметили, что точную причину смерти установят по итогам судмедэкспертизы.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Москве в квартире произошёл взрыв. В результате хлопка случилось обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало семь человек, в том числе четверо детей. Выяснилось, что перед взрывом жилое помещение обрабатывали средством от тараканов из аэрозольного баллончика.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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