Россиянин обвинил травившего тараканов соседа в гибели матери и кошки

В Подольске Московской области мужчина обвинил в смерти своей матери и кошки соседа, который травил у себя дома тараканов. Об этом сообщает «Рен-ТВ». Сын погибшей также пострадал и попал в больницу.

По информации телеканала, 62-летняя женщина умерла 19 января. Её сын в полиции обвинил владельца соседней квартиры. По его словам, сосед пытался потравить тараканов с помощью неизвестного химического вещества. Оно могло попасть к потерпевшим через вентиляцию. Кроме того, скончалась кошка хозяев. Журналисты отметили, что точную причину смерти установят по итогам судмедэкспертизы.