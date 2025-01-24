США потребовали от Индии слить с танкеров российскую нефть до 27 февраля
Индия получила от США разъяснения по поводу санкций в отношении танкеров с российской нефтью. Они должны быть разгружены до 27 февраля, в соответствии с последними санкциями, направленными на нефтяные доходы России. Крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.
«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — цитирует министра нефти и газа Индии Панкаджа Джайна Reuters.
Индия придерживается санкций, установленных ООН, а не тех, которые вводятся США. Тем не менее опасения по поводу вторичных санкций со стороны США создают трудности для обеспечения поставок российской нефти, поскольку индийские банки и компании в значительной степени зависят от финансовой системы Соединённых Штаитов.
Напомним, 10 января Штаты объявили о новых санкциях в отношении компаний, которые занимаются экспортом СПГ из РФ, а также против ряда представителей корпорации Росатом. После этого порядка 65 нефтяных танкеров были вынуждены встать на якорь у берегов Индии, Китая и Сингапура. 16 января стало известно, что ещё пять судов с четырьмя миллионами баррелей российской нефти простаивают у китайского побережья.
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