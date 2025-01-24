США потребовали от Индии слить с танкеров российскую нефть до 27 февраля

Индия получила от США разъяснения по поводу санкций в отношении танкеров с российской нефтью. Они должны быть разгружены до 27 февраля, в соответствии с последними санкциями, направленными на нефтяные доходы России. Крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.

«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — цитирует министра нефти и газа Индии Панкаджа Джайна Reuters.