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Регион
24 января, 21:43

Израиль потребовал от БАПОР свернуть деятельность в Иерусалиме до 30 января

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно до конца января прекратить свою деятельность в Иерусалиме. Об этом генерального секретаря организации уведомил постпред Израиля при ООН Дани Данон.

Дипломат потребовал, чтобы сотрудники БАПОР освободили все свои помещения в районах Маалот-Дафна и Кфар-Аке. Это необходимо сделать до 30 января, подчеркнул постпред.

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Напомним, в октябре 2024 года Кнессет Израиля принял закон, который запрещает деятельность БАПОР на территории страны. В дальнейшем Израиль сообщил председателю ГА Филемону Янгу о своём намерении прекратить сотрудничество с агентством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Анатолий Цейко
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