Израиль потребовал от БАПОР свернуть деятельность в Иерусалиме до 30 января
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно до конца января прекратить свою деятельность в Иерусалиме. Об этом генерального секретаря организации уведомил постпред Израиля при ООН Дани Данон.
Дипломат потребовал, чтобы сотрудники БАПОР освободили все свои помещения в районах Маалот-Дафна и Кфар-Аке. Это необходимо сделать до 30 января, подчеркнул постпред.
Напомним, в октябре 2024 года Кнессет Израиля принял закон, который запрещает деятельность БАПОР на территории страны. В дальнейшем Израиль сообщил председателю ГА Филемону Янгу о своём намерении прекратить сотрудничество с агентством.
Shutterstock / FOTODOM / Tupungato