Тренера женской сборной России по борьбе Исматзоду* внесли в список террористов
Алишери Исматзода. Обложка © VK / wrestrus_ru
Осуждённый тренер женской сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода*, попавший в поле зрения правоохранителей по делу о содействии терроризму, сам был признан террористом и экстремистом. Соответствующее заключение приводит Росфинмониторинг.
«Исматзода Алишери Камалидин*, 05.04.1992 года рождения, район Кумсангир Республики Таджикистан», — появилась новая строчка в перечне террористов.
Напомним, что Исматзоду Алишери Камалидини* задержали летом 2024 года. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы назвали дело «шокирующим» и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера. Он спонсировал радикальное объединение, запрещённое в России.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов