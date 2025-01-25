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Регион
25 января, 05:37

Тренера женской сборной России по борьбе Исматзоду* внесли в список террористов

Алишери Исматзода. Обложка © VK / wrestrus_ru

Алишери Исматзода. Обложка © VK / wrestrus_ru

Осуждённый тренер женской сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода*, попавший в поле зрения правоохранителей по делу о содействии терроризму, сам был признан террористом и экстремистом. Соответствующее заключение приводит Росфинмониторинг.

«Исматзода Алишери Камалидин*, 05.04.1992 года рождения, район Кумсангир Республики Таджикистан», — появилась новая строчка в перечне террористов.

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Напомним, что Исматзоду Алишери Камалидини* задержали летом 2024 года. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы назвали дело «шокирующим» и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера. Он спонсировал радикальное объединение, запрещённое в России.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов

Николай Рюмин
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