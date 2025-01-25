ХАМАС передаст ещё четырёх израильских заложниц в Газе

По информации телеканала, сторонники группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) собрались на площади в северной части палестинского анклава — там освободят заложниц. Как передаёт телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» , машины сотрудников МККК уже въезжают в город через КПП «Керем-Шалом», чтобы принять заложниц.

Напомним, что ХАМАС планировал отдать Тель-Авиву вторую группу заложников из Газы 25 января в обмен на палестинских заключённых, которых удерживает Израиль. В список попал и гражданин РФ Александр Труфанов. В 2023 году вместе с ним были захвачены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам россиянин по-прежнему находится в плену.