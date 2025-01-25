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Регион
25 января, 08:59

ХАМАС передаст ещё четырёх израильских заложниц в Газе

Sky News Arabia: ХАМАС готовится к освобождению 4 израильских заложниц в Газе 

Представители радикального палестинского движения ХАМАС готовятся передать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) четырёх израильских заложниц в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, сторонники группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) собрались на площади в северной части палестинского анклава — там освободят заложниц. Как передаёт телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», машины сотрудников МККК уже въезжают в город через КПП «Керем-Шалом», чтобы принять заложниц.

ХАМАС подтвердил, что в пятницу передаст Израилю список второй группы заложников
ХАМАС подтвердил, что в пятницу передаст Израилю список второй группы заложников

Напомним, что ХАМАС планировал отдать Тель-Авиву вторую группу заложников из Газы 25 января в обмен на палестинских заключённых, которых удерживает Израиль. В список попал и гражданин РФ Александр Труфанов. В 2023 году вместе с ним были захвачены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам россиянин по-прежнему находится в плену.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Дарья Нарыкова
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