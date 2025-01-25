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Регион
25 января, 13:57

Больше 1,5 тысячи лет: Российские учёные нашли самое старое древесное растение в Арктике

Учёные УрФУ обнаружили можжевельники в Арктике, которым больше тысячи лет

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с иностранными коллегами обнаружили самое старое древесное растение Арктики. Им оказался 1647-летний можжевельник обыкновенный. Кустарник рос с 260 по 1906 год в арктической части Финляндии. Там же было обнаружено ещё четыре куста, как живых, так и засохших, возраст которых превышает тысячу лет.

Ещё два живых куста старше 1000 лет удалось обнаружить на севере Швеции. А Полярный Урал занимает третье место в рейтинге регионов, где встречаются многовековые можжевельники. Наиболее древний представитель этого вида растения был найден в 1999 году. Ему насчитывалось тогда 840 лет.

«На территории России дольше может прожить только лиственница Каяндера, современный представитель которой произрастал в Якутии в течение 945 лет. А среди высохших стволов лиственниц были найдены экземпляры, прожившие более 1000 лет», — рассказал «Газете.ru» учёный УрФУ Рашит Хантемиров.

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Shutterstock / FOTODOM / LS92

Борис Эльфанд
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