Больше 1,5 тысячи лет: Российские учёные нашли самое старое древесное растение в Арктике

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с иностранными коллегами обнаружили самое старое древесное растение Арктики. Им оказался 1647-летний можжевельник обыкновенный. Кустарник рос с 260 по 1906 год в арктической части Финляндии. Там же было обнаружено ещё четыре куста, как живых, так и засохших, возраст которых превышает тысячу лет.

Ещё два живых куста старше 1000 лет удалось обнаружить на севере Швеции. А Полярный Урал занимает третье место в рейтинге регионов, где встречаются многовековые можжевельники. Наиболее древний представитель этого вида растения был найден в 1999 году. Ему насчитывалось тогда 840 лет.