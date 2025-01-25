Бойцы Армии России установили триколор в центре Великой Новосёловки в ДНР
Минобороны РФ: Российские военные зашли в центр Великой Новосёловки в ДНР
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) зашли в центр Великой Новосёловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Армии России установили триколор на здании в центре населённого пункта.
Военнослужащие ВС РФ установили триколор на здании. Видео © Telegram / Минобороны России
«Военнослужащие группировки войск «Восток» установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населённого пункта», — говорится в сообщении.
Продолжается зачистка построек, подвальных помещений, а также опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Великая Новосёловка является рубежом обороны и логистическим узлом противника.
Ранее наши бойцы осуществляли наступательные действия на направлениях Красноармейск, Курахово, Великая Новосёловка и Часов Яр в ДНР. Невзирая на активное сопротивление со стороны украинских войск и их резервы, Армия России продолжает двигаться вперёд. В августе российские силы в ходе проведения спецоперации освободили населённый пункт Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики.
Telegram / Минобороны России