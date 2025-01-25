Бойцы Армии России установили триколор в центре Великой Новосёловки в ДНР

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) зашли в центр Великой Новосёловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Армии России установили триколор на здании в центре населённого пункта.

Военнослужащие ВС РФ установили триколор на здании. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки войск «Восток» установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населённого пункта», — говорится в сообщении.