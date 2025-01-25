В Кремлёвском дворце проходит праздничный концерт в честь 270-летия МГУ

В Государственном Кремлёвском дворце в Москве проходит праздничный концерт, который посвящён 270-летнему юбилею МГУ имени Ломоносова. На этом грандиозном событии собрались более пяти тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей. А гостями мероприятия стали около 300 ректоров из 45 стран.

Праздничную церемонию открыл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он зачитал поздравление президента РФ Владимира Путина трудовому коллективу МГУ и передал приветственный адрес ректору университета — Виктору Садовничему.

«Разрешите поздравить людей Московского университета, я начал употреблять слово «людей» Московского университета — это все, кто себя считают себя частью университетской корпорации, — поздравить с юбилеем нашей великой альма-матер. Я рад приветствовать наших почётных гостей, наших верных друзей, многие из которых приехали издалека, чтобы разделить нашу радость. Спасибо, что вы сегодня с нами», — сказал ректор МГУ.

Академик также выразил благодарность главе государства за неизменную поддержку учебного заведения. На празднование в Кремлёвский дворец приехали многие ректоры зарубежных филиалов вуза, в том числе глава российско-китайского университета, который учредили МГУ и Пекинский политехнический институт. Ректор вуза МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан дополнил, что стороны будут и дальше развивать научные исследования и готовить квалифицированные кадры.

МГУ имени Ломоносова был основан в 1755 году. С марта 1992 года Викторий Садовничий является ректором учебного заведения. Сейчас на 40 факультетах университета обучаются около 50 тысяч студентов.