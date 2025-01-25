В Кремлёвском дворце проходит праздничный концерт в честь 270-летия МГУ
Концерт в честь 270-летия МГУ. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
В Государственном Кремлёвском дворце в Москве проходит праздничный концерт, который посвящён 270-летнему юбилею МГУ имени Ломоносова. На этом грандиозном событии собрались более пяти тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей. А гостями мероприятия стали около 300 ректоров из 45 стран.
Праздничную церемонию открыл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он зачитал поздравление президента РФ Владимира Путина трудовому коллективу МГУ и передал приветственный адрес ректору университета — Виктору Садовничему.
«Разрешите поздравить людей Московского университета, я начал употреблять слово «людей» Московского университета — это все, кто себя считают себя частью университетской корпорации, — поздравить с юбилеем нашей великой альма-матер. Я рад приветствовать наших почётных гостей, наших верных друзей, многие из которых приехали издалека, чтобы разделить нашу радость. Спасибо, что вы сегодня с нами», — сказал ректор МГУ.
Академик также выразил благодарность главе государства за неизменную поддержку учебного заведения. На празднование в Кремлёвский дворец приехали многие ректоры зарубежных филиалов вуза, в том числе глава российско-китайского университета, который учредили МГУ и Пекинский политехнический институт. Ректор вуза МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан дополнил, что стороны будут и дальше развивать научные исследования и готовить квалифицированные кадры.
МГУ имени Ломоносова был основан в 1755 году. С марта 1992 года Викторий Садовничий является ректором учебного заведения. Сейчас на 40 факультетах университета обучаются около 50 тысяч студентов.
Напомним, накануне Владимир Путин лично посетил МГУ имени Ломоносова. Глава государства провёл заседание попечительского совета, где обсудил вопросы развития и расширения вуза, а также реализацию новых проектов. Кроме того, президент вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд». Также политик осмотрел выставку, приуроченную к 270-летнему юбилею вуза.