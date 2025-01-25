«Такая западная демократия»: Захарова высказалась об угрозах Туска Орбану
Захарова прокомментировала угрозы Туска Орбану, назвав их «западной демократией»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала угрозы польского премьер-министра Дональда Туска венгерскому коллеге Виктору Орбану. Дипломат описала всю ситуацию в одной фразе.
«А потому что такая западная демократия», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, что Орбан призвал Евросоюз снять санкции с России. По его мнению, эти действия не привели к ожидаемым результатам, а лишь навредили самой Европе. Туск недоволен такими высказываниями. Он заявил, что они могут восприниматься, как сигнал о том, что он «играет в команде Путина».
Telegram / МИД России