Двое каратистов не вернулись на Украину из Италии после участия в турнире

Федерация карате Украины приняла решение об исключении из своих рядов Евгения и Дарьи Пилипюк. Семейная пара не вернулась на родину после участия в турнире в Венеции. Об этом сообщается на странице организации в соцсетях.

Исключение стало лишь первым шагом. Федерация намерена добиться максимального наказания для пары, обратившись во Всемирную федерацию карате (WFK) с требованием об их пожизненной дисквалификации и лишении всех спортивных наград.

Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин, под руководством которого Евгений тренировался с шестилетнего возраста, признал свою частичную ответственность за ситуацию.