Психолог объяснила, почему некоторые песни «застревают» в голове

Навязчивые песни, которые звучат в голове снова и снова, — весьма частое явление. Этот эффект, получивший название earworm («ушной червь»), объясняется особенностями работы мозга, который фиксирует яркие ритмы и запоминающиеся мелодии. Психолог Дарья Яушева рассказала изданию «Москва 24», как избавиться от «приевшихся» звуков.

«Навязчивой также становится композиция, вызывающая яркие эмоции. Причём это может быть и радость, и грусть, и ностальгия. Это связано с активностью областей мозга, отвечающих за эмоции и память, таких как миндалевидное тело и гиппокамп», — подчеркнула эксперт.

Яушева также отметила роль «эффекта Зейгарник», из-за которого в голове остаются недослушанные песни. Мозг воспроизводит их снова и снова, чтобы завершить начатое. А ещё вирусными нередко становятся нестандартные композиции.

Для борьбы с «ушными червями» психолог посоветовала сосредоточиться на сложной задаче, дослушать песню до конца, мысленно «отмотать» и завершить мотив или заменить его другой мелодией. Эти методы помогут переключить внимание и «закрыть гештальт».