Трамп назвал две страны, которые может посетить в первую очередь

Президент США Дональд Трамп заявил, что его первой зарубежной поездкой после вступления в должность может стать визит в Саудовскую Аравию или Великобританию. Слова политика распространила пресс-служба Белого дома.

«Это могла бы быть Саудовская Аравия, это могло бы быть Соединённое Королевство», — произнёс он, отвечая на вопрос журналистов в Лас-Вегасе.