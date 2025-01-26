Итальянец, захваченный ВСУ, нашёлся в харьковской больнице

Супруга захваченного под Купянском ВСУ итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала, что муж пребывает в харьковской больнице. Медики оценили его состояние как тяжёлое. Её слова приводит РИА «Новости».

«Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице, GPS-точка — больница скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в городе Харьков. Со мной никто не связывается вообще. Я им сама писала, я писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков», — рассказала Екатерина.

Женщина добавила, что звонила в больницу, но там готовы предоставить данные о пациенте лишь при личном посещении. Екатерина направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России.