Итальянец, захваченный ВСУ, нашёлся в харьковской больнице
Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни сообщила о тяжёлом состоянии мужа
Супруга захваченного под Купянском ВСУ итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала, что муж пребывает в харьковской больнице. Медики оценили его состояние как тяжёлое. Её слова приводит РИА «Новости».
«Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице, GPS-точка — больница скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в городе Харьков. Со мной никто не связывается вообще. Я им сама писала, я писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков», — рассказала Екатерина.
Женщина добавила, что звонила в больницу, но там готовы предоставить данные о пациенте лишь при личном посещении. Екатерина направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России.
Ранее ВСУ заявили о захвате в плен пиццайоло из Италии под Купянском, воевавшего за РФ. Однако до этого каких-либо подробностей из биографии солдата не было. Вскоре стало известно, у него есть дети, старшему и среднему ребёнку на данный момент 12 и 5 лет. О пленении мужа она узнала из новостей и видеороликов в Интернете. Вскоре после этого обратилась за помощью к уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой и фонда «Защитники Отечества».
Kandinsky 3.1 / Life.ru