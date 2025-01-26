Политики в Европе диктуют более жёсткую риторику касательно украинского конфликта, в связи с чем Россия будет продолжать взаимодействовать с США в этом вопросе. С таким заявлением выступила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА «Новости».

«С кем говорить в Европейском союзе? Сейчас язык в Европейском союзе стал намного жёстче, чем формулировки, по крайней мере, которые мы слышали на слушаниях в Сенате США. Никто не использовал такие слова, как «менталитет войны», — заявила Кнайсль.