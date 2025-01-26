«С кем там разговаривать?»: Кнайсль осудила политику Евросоюза по Украине
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС стал жёстче в вопросах конфликта на Украине
Политики в Европе диктуют более жёсткую риторику касательно украинского конфликта, в связи с чем Россия будет продолжать взаимодействовать с США в этом вопросе. С таким заявлением выступила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА «Новости».
«С кем говорить в Европейском союзе? Сейчас язык в Европейском союзе стал намного жёстче, чем формулировки, по крайней мере, которые мы слышали на слушаниях в Сенате США. Никто не использовал такие слова, как «менталитет войны», — заявила Кнайсль.
Экс-министр пояснила, что немецкие и голландские политики постоянно говорят о «военных налогах», «военной экономике» и «военном менталитете». Она добавила, что ни Россия, ни США не используют подобных терминов и формулировок.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выступает за завершение украинского конфликта. Обещание его урегулирования было частью предвыборной программы Трампа. После вступления в должность Трамп уже предпринял ряд шагов. В частности, он уволил всех ответственных за Украину сотрудников и заморозил помощь другим странам, в том числе, и Незалежной. Вместе с этим Трамп намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на что глава государства уже дал согласие.
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