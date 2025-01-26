Литературовед рассказал, нужно ли новое расследование убийства Лермонтова

Литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков поделился своим мнением о дуэли поэта Михаила Лермонтова и отставного майора Николая Мартынова. Специалист заверил, что поединок прошёл по правилам и не требует нового расследования.

«Если бы даже малейшие подозрения у них (секундантов, — Прим. Life.ru) были связаны с тем, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли», — сообщил литературовед в беседе с РИА «Новости».

Сартаков добавил, что существуют письменные свидетельства того, что поединок проходил согласно правилам. Кроме того, дуэльный кодекс того времени соблюдался крайне строго, поэтому секунданты немедленно вмешались бы при малейшем его нарушении.