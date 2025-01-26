В Германии призвали объявить режим ЧС из-за мигрантов
Bild: ХДС/ХСС предлагает объявить ЧС В Германии из-за наплыва мигрантов
Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует вынести на голосование в бундестаге резолюцию с предложением о введении чрезвычайной ситуации в Германии в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на соответствующий документ.
В проекте резолюции подчёркивается, что Германия сейчас сталкивается с «новыми масштабами насилия». В частности, упоминается инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека, среди них был и ребёнок.
«В этой ситуации, если европейские меры не работают, обязанность ФРГ и её правительства — применить в приоритетном порядке национальное законодательство — так, как это предусмотрено европейскими договорённостями по ЧС», — говорится в документе.
Резолюция предполагает усиление контроля на границах и меры по задержанию тех, кто обязан покинуть страну.
Ранее сообщалось, что масштабная акция протеста охватила Берлин накануне вечером. На улицы немецкой столицы вышли около 100 тысяч человек, которые собрались у Бранденбургских ворот. Они требовали выдвинуть «демократические» требования к работе АдГ, а также критиковали лидера ХДС Фридриха Мерца за его заявления о миграционной политике.
Акции также проходила в Кёльне, где собрались около 20 тысяч человек.
ТАСС / AP/Vadim Ghirda