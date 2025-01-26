Перегородила путь: В Чите учительница спасла детей от агрессивной собаки, забежавшей в школу

Обычный день в одной из школ Читы чуть не обернулся трагедией, когда в учебное заведение забежала агрессивная собака. Животное собиралось кинуться на детей, однако путь ей преградила бесстрашная учительница. Женщина, рискуя собственным здоровьем, отвела пса к выходу. О героическом поступке рассказал один из учеников.

В Чите учительница спасла детей от агрессивной собаки. Видео © 360.ru

«Собака вела себя сначала агрессивно, она лаяла, скалилась на учеников. Учитель себя проявила очень хорошо. Она, рискуя своим здоровьем, спасла жизнь и здоровье других учеников», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.