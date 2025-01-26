Перегородила путь: В Чите учительница спасла детей от агрессивной собаки, забежавшей в школу
360.ru: В Чите учительница спасла детей от агрессивной собаки, рискуя здоровьем
Обычный день в одной из школ Читы чуть не обернулся трагедией, когда в учебное заведение забежала агрессивная собака. Животное собиралось кинуться на детей, однако путь ей преградила бесстрашная учительница. Женщина, рискуя собственным здоровьем, отвела пса к выходу. О героическом поступке рассказал один из учеников.
В Чите учительница спасла детей от агрессивной собаки. Видео © 360.ru
«Собака вела себя сначала агрессивно, она лаяла, скалилась на учеников. Учитель себя проявила очень хорошо. Она, рискуя своим здоровьем, спасла жизнь и здоровье других учеников», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.
Он добавил, что собака смогла укусить учительницу за руку. Однако к ней на помощь подоспели завхоз и вахтовик, которые прогнали животное. Также с редакцией связалась местная жительница. Она отметила, что проникшая в школу собака часто проявляет агрессию к людям и другим четвероногим. Ситуацию взяли на контроль в региональном СК.
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