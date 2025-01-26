Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные средства массовой информации изменили подход к освещению ситуации на Украине. Он связывает это с реальными событиями на фронте, стремлением нового президента США Дональда Трампа начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным, а также с недоверием к возможностям Украины и Запада в изменении хода конфликта.

«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — написал Пушков у себя в телеграм-канале.

Ранее в Австрии заявили, что вряд ли Киев сможет выдержать давление ВС РФ в течение ста дней, которые Трамп выделил специальному посланнику по Украине Киту Келлогу для урегулирования конфликта. Тем временем Зеленский заявил, что мирный процесс можно было бы запустить при предоставлении гарантий безопасности со стороны Трампа. По словам лидера киевского режима, он будет делать всё возможное, чтобы приблизить переговоры. Однако всё ещё действует запрет на диалог.