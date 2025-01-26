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26 января, 14:21

Средневековые методы воспитания: В Подмосковье отец клеймил дочь раскалённым гаечным ключом

«Рен-ТВ»: В Подмосковье отец наказал дочь за воровство раскалённым гаечным ключом

В подмосковной Лобне произошёл страшный случай. Там отец 12-летней девочки решил наказать её за воровство, используя раскалённый гаечный ключ. Мужчина прижёг кожу собственной дочери несколько раз, сообщает «Рен-ТВ».

В пятницу, 24 января, девочка решилась показать свои ожоги спины, рук и стоп продавцу магазина. На место были вызваны скорая и правоохранители. Ребёнка госпитализировали.

Позже стало известно, что девочка украла у матери банковскую карту и совершала по ней покупки. Именно за это отец и прижёг гаечным ключом кожу малышки. Мужчина задержан, но свою вину не признал. Мать пострадавшей полицейские проверяют на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

По данным издания, глава семейства не имеет постоянной работы и иногда подрабатывает на стройке разнорабочим. Мать – домохозяйка. В семье растут шесть детей, двоих них уже поместили в приют.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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