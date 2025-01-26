Стало известно, когда объявят итоги президентских выборов в Белоруссии

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что заседание по подведению итогов президентских выборов запланировано на 3 февраля. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

Карпенко отметил, что законодательство отводит ЦИК десять дней на подведение окончательных итогов. За это время комиссия должна получить и проверить первичные документы от территориальных избирательных комиссий.

«Мы должны всё проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля», — уточнил он.