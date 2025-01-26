Стало известно, когда объявят итоги президентских выборов в Белоруссии
Карпенко: ЦИК Белоруссии подведёт итоги президентских выборов 3 февраля
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. Обложка © VK / ЦИК Беларуси
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что заседание по подведению итогов президентских выборов запланировано на 3 февраля. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.
Карпенко отметил, что законодательство отводит ЦИК десять дней на подведение окончательных итогов. За это время комиссия должна получить и проверить первичные документы от территориальных избирательных комиссий.
«Мы должны всё проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля», — уточнил он.
Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 26 января, явка, по данным ЦИК страны, составила впечатляющие 85,7%. Согласно экзит-полам, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко: за него проголосовало около 90% избирателей.