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Регион
26 января, 20:52

Стало известно, когда объявят итоги президентских выборов в Белоруссии

Карпенко: ЦИК Белоруссии подведёт итоги президентских выборов 3 февраля

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. Обложка © VK / ЦИК Беларуси

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. Обложка © VK / ЦИК Беларуси

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что заседание по подведению итогов президентских выборов запланировано на 3 февраля. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

Карпенко отметил, что законодательство отводит ЦИК десять дней на подведение окончательных итогов. За это время комиссия должна получить и проверить первичные документы от территориальных избирательных комиссий.

«Мы должны всё проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля», — уточнил он.

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Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 26 января, явка, по данным ЦИК страны, составила впечатляющие 85,7%. Согласно экзит-полам, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко: за него проголосовало около 90% избирателей.

Анатолий Цейко
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