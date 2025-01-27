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26 января, 23:23

Билет на тот свет: Забитый людьми автобус рухнул с моста в Боливии, есть жертвы

El Deber: 19 человек стали жертвами ДТП с автобусом на юго-востоке Боливии

Перевернувшийся автобус. Обложка © X / Mario Nawfal

Перевернувшийся автобус. Обложка © X / Mario Nawfal

Пассажирский автобус, следовавший из Ла-Паса в Вильясон, попал в смертельное ДТП на юго-востоке Боливии. Как сообщила местная газета El Deber со ссылкой на полицию, в результате катастрофы погибли 19 человек, ещё девять пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Автобус перевернулся и слетел с трассы в департаменте Потоси. Среди погибших двое несовершеннолетних, а также оба водителя автобуса, причём главному шофёру было всего 24 года.

«Причиной ДТП могла стать высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей», — уточняет издание.

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Школьный автобус попал в ДТП в Волгоградской области, погиб один ребёнок

А в Турции ранее 23 человека пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом. Причиной происшествия стала скользкая от дождя дорога. Как утверждает российское посольство в Анкаре, граждан РФ среди пострадавших не было.

Анатолий Цейко
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