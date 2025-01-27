Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Запад использует неправительственные организации для получения доступа к энергетическим ресурсам России.

«Россия является энергетической сверхдержавой. Именно поэтому ЕС и США фактически финансируют НПО, которые нацелены на дестабилизацию ситуации в России, стремясь получить доступ к триллионам долларов в энергоресурсах. Объёмы газовых запасов России трудно переоценить,» — отметил он.

В декабре в стратегии по противодействию экстремизму, опубликованной на официальном сайте правовых актов, подчеркивалось, что разрушительная деятельность иностранных НПО оказывает негативное влияние на ситуацию в России. А 10 января Министерство юстиции России расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.