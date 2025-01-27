Российские войска близки к тому, чтобы полностью освободить Часов Яр в ДНР, бои за который ведутся длительное время. Об этом рассказал Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя захват нашими военными подземных бункеров генералов НАТО на юге города.

Самое главное — это полное освобождение Часова Яра, важнейшего укрепрайона врага в Донецком направлении. Это очень важный момент. Многое станет понятно в этом плане. Это такой узел, который мы долго-долго пытаемся взять. В принципе, мы сейчас близки к тому, чтобы его освободить Василий Дандыкин военный эксперт

По словам аналитика, Часов Яр стал важнейшим урепрайоном врага и крепким узлом, однако ВС РФ близки установлению полного контроля над городом. Дандыкин напомнил, что это не первый и не последний опорный пункт ВСУ, где обнаруживаются следы НАТО, о чём говорят прямые доказательства. Эксперт отметил, что захват натовских офицеров – это очень показательный момент, который демонстрирует, кто на самом деле играет главную роль, кто направляет и командует украинской армией.

«Кто там находится? Это кадровые офицеры, причём, возможно, даже генералы. Говорят, что некоторые из них могли попасть под раздачу. Но никто этого точно не знает, всё скрывается, потому что они умеют маскировать свои потери. Так что самое главное — это уничтожить их и двигаться дальше, освобождать территорию. Нам ещё предстоит многое. Присутствие НАТОвцев мы ещё увидим не раз», — уточнил собеседник Life.ru.

Военный эксперт Алексей Леонков предложил, в свою очередь, подумать над тем, чем может обернуться для США раскрытие присутствия американских специалистов под Часовым Яром. Он напомнил, что аналогичный прецедент был в Сирии, когда ВС РФ уничтожали пункты управления, и в них обнаруживали иностранных специалистов. Но это были те времена, когда отношения с США были нормальными, подчеркнул Леонков.

«Тогда их допросили и отпустили. Если эта информация с бункером подтвердится, дальше будет зависеть от того, что предпримут. Допустят ли их к обмену или придержат, пока не произойдёт обмен военнопленными. Но то, что в системах боевого управления участвуют иностранные специалисты, эта информация известна давно», — рассказал собеседник Life.ru.