АКАР подтвердила смерть Игоря Янковского

«Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине на 74-ом году жизни Игоря Ростиславовича Янковского, одного из создателей Ассоциации, её Президента в 2004 – 2006 годах, академика Российской академии рекламы», — гласит сообщение.

Там упомянули, что значительный вклад Янковского в развитие АКАР и рекламной сферы был отмечен рядом профессиональных наград, включая его избрание в Российскую академию рекламы в 2000 году. В 2002 году он стал лауреатом национальной премии «Медиа-менеджер года». Также там подчеркнули, что память о Янковском останется в истории российской рекламы.