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Регион
27 января, 12:28

АКАР подтвердила смерть Игоря Янковского

Ассоциация коммуникационных агентств России подтвердила смерть одного из своих основателей Игоря Янковского.

«Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине на 74-ом году жизни Игоря Ростиславовича Янковского, одного из создателей Ассоциации, её Президента в 2004 – 2006 годах, академика Российской академии рекламы», — гласит сообщение.

Там упомянули, что значительный вклад Янковского в развитие АКАР и рекламной сферы был отмечен рядом профессиональных наград, включая его избрание в Российскую академию рекламы в 2000 году. В 2002 году он стал лауреатом национальной премии «Медиа-менеджер года». Также там подчеркнули, что память о Янковском останется в истории российской рекламы.

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Напомним, что о смерти Игоря Янковского стало известно 27 января. Пару дней назад его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что племянник народного артиста долгое время боролся с циррозом печени. Племянник народного артиста первым предложил создать Российскую Ассоциацию Рекламных Агентств (АКАР). Он занимал её президентский пост с 2004 года.

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ТАСС / Щербак Александр

Александра Мышляева
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